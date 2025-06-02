FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2026-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

MAGIC WORLD DIFFUSION PRESENTE : FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIEPour la première fois le FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE se produira au ZENITH SUD de MONTPELLIER le Vendredi 27 Novembre 2026 à 20H Ce nouveau show, considéré comme le plus grand spectacle de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs en France.Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde »Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses. Note Télérama : 3TAttention : Accès non autorisé aux enfants de moins de 4 ansARTISTES PRESENTS :ALBERTO GIORGI et LAURATOM WOUDAARNODOBLE MANDOBLENESTOR HATOLES CHAPEAUX BLANCSMAG MARIN

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34