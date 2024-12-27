FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE ZINGA ZANGA Béziers

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE ZINGA ZANGA

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 35 – 35 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Le Festival Mondial de la Magie est considéré comme une référence grâce à la présence d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques actuels. Le Festival Mondial de la Magie souhaite rendre populaire ce programme en présentant des numéros pour toutes les générations. Un spectacle dédié à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et transformer un moment ordinaire en un évènement extraordinaire ! .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77 zingazanga@ville-beziers.fr

English :

The Festival Mondial de la Magie is regarded as a benchmark event, thanks to the presence of world-renowned magicians representing all the different currents in magic today. The Festival Mondial de la Magie aims to make this program popular by presenting acts for all generations. A show dedicated to all those who wish to be amazed.

German :

Das Festival Mondial de la Magie gilt dank der Anwesenheit von weltweit preisgekrönten Zauberkünstlern, die die verschiedenen aktuellen magischen Strömungen repräsentieren, als Referenz. Das Festival Mondial de la Magie möchte dieses Programm populär machen, indem es Nummern für alle Generationen präsentiert. Ein Spektakel für alle, die staunen wollen.

Italiano :

Il Festival Mondial de la Magie è considerato un punto di riferimento grazie alla presenza di maghi di fama mondiale che rappresentano le varie tendenze attuali della magia. Il Festival Mondial de la Magie vuole rendere popolare questo programma presentando spettacoli per tutte le generazioni. Uno spettacolo per tutti coloro che vogliono essere stupiti.

Espanol :

El Festival Mondial de la Magie se considera una referencia gracias a la presencia de magos de renombre mundial que representan las distintas tendencias actuales de la magia. El Festival Mondial de la Magie quiere popularizar este programa presentando actos para todas las generaciones. Un espectáculo para todos aquellos que quieran asombrarse.

