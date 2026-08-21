Festival Mont Bonheur 2026, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

Informations pratiques

Festival Mont Bonheur 2026 12 et 13 septembre Villa Marguerite Yourcenar Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:30:00+02:00

Les 12 et 13 septembre, le Festival Mont Bonheur vous invite à une parenthèse de découverte et de ressourcement à la Villa Marguerite Yourcenar, au cœur du parc départemental du Mont Noir.

Au programme : balades nature, ateliers de relaxation, découvertes artistiques, expositions, spectacles, concerts et activités pour petits et grands.

Accessible à tous et gratuit, le festival propose des expériences simples et authentiques autour de la culture, de la nature et du bien-être. Les animations sont également accessibles aux visiteurs néerlandophones.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet Interreg VI – Clim@Monts : « Ensemble, préservons notre nature sur les Monts de Flandre ».

Villa Marguerite Yourcenar 2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/festival-mont-bonheur-2026-1 »}]

Le Festival Mont Bonheur vous invite à ralentir le rythme et profiter d’une parenthèse de bien-être au cœur des paysages flamands. Balades, ateliers et découvertes pour petits et grands. Gratuit.

https://villamargueriteyourcenar.fr/festival-mont-bonheur1