Festival Monte le son 2025 : surprenants instruments, le carnyx Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

* 18h30 à 19h30 : Conférence « Carnyx. De la Préhistoire aux Gaulois De la Préhistoire à l’Antiquité. »

Redécouvrez comment l’humanité a transformé son quotidien et son environnement à travers l’évolution des technologies et des traditions. De l’âge de pierre à l’âge du bronze, jusqu’au second âge du fer, assistez à une exploration vivante des cultures anciennes et tentez de faire résonner le carnyx !

Une rencontre entre histoire, artisanat et musique.

* 20h30 à 21h30 : Concert

Gofannon : lien Instagram

Par le biais d’une conférence et d’un concert, Samuel Meric, artisan forgeron et musicien, vous invite à découvrir le carnyx, instrument de musique emblématique des anciens Celtes. Une rencontre unique à ne pas manquer!

Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/