Festival Monte le son – Écoute musicale : Batterie fragile, de Valentina Magaletti
Médiathèque Françoise Sagan Paris
samedi 13 décembre 2025.

Formidable batteuse dans diverses formations de prestige (Tomaga, Vanishing Twin, Bat for Lashes), ou sur d’audacieux projets (avec Nicola Jaar, Thurston Moore, et bien d’autres), Valentina Magaletti signe ici un disque solo d’une rare beauté, en jouant sur un instrument bien particulier, la batterie très très fragile conçue par le plasticien Yves Chaudouët. Toute en porcelaine, l’instrument invite à un complet renouvellement de la façon de jouer de la batterie.

Pour cette nouvelle édition du festival Monte le son, les bibliothèques vous font découvrir de surprenants instruments. La médiathèque vous propose une nouvelle séance d’écoute musicale autour de l’intrigante Batterie fragile de Valentina Magaletti.

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Gratuit sur réservation

Public adultes.

