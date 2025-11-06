Festival Monte le son | Entretien avec Christian Olivier Médiathèque Violette Leduc Paris

Festival Monte le son | Entretien avec Christian Olivier Médiathèque Violette Leduc Paris jeudi 6 novembre 2025.

A l’occasion du lancement du festival parisien Monte le son, le 6 novembre 2025, Christian Olivier, artiste protéiforme, viendra nous parler de son œuvre, de son parcours, influences et projets.

En 1987, Christian Olivier monte le groupe Têtes raides.

Avec Les Chats Pelés, collectif d’artistes plasticiens, il réalise des pochettes, affiches et programmes. Leurs créations se retrouvent également sur scène (notamment aux Bouffes du Nord en 2002 et 2003).

Christian Olivier a aussi chanté avec Olivia Ruiz, Yolande Moreau, Jeanne Moreau et Rachid Taha.

Discographie Têtes Raides :

1988 C’est

quoi ? (45 tours – 4 titres)

1989 : La

Galette molle (45 tours – 3 titres)

1989 : Not

dead but bien raides

1990 : Mange

tes morts

1992 : Les

Oiseaux

1993 : Fleur

de yeux

1996 : Le

Bout du toit

1998 : Chamboultou

2000 : Gratte

poil

2003 : Qu’est-ce

qu’on s’fait chier !

2005 : Fragile

2007 : Banco –

inclut la lecture de Notre besoin de consolation est impossible à

rassasier, de Stig Dagerman

2011 : L’An

demain

2011 : Les

Artistes

2013 : Corps

de mots

2014 : Les

Terriens

2021 : Bing

Bang Boum

Discographie Christian Olivier :

2015 : Rechutes

2016 : On/Off

2017 : Prévert

2018 : After Avant

2023 : Le ça et le ça

Christian Olivier est un chanteur, guitariste, accordéoniste, parolier, compositeur et graphiste français. Il est membre fondateur des Têtes Raides et du collectif d’artistes Chats Pelés .

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr