Festival Monte le son | Entretien avec Christian Olivier Médiathèque Violette Leduc Paris jeudi 6 novembre 2025.
A l’occasion du lancement du festival parisien Monte le son, le 6 novembre 2025, Christian Olivier, artiste protéiforme, viendra nous parler de son œuvre, de son parcours, influences et projets.
En 1987, Christian Olivier monte le groupe Têtes raides.
Avec Les Chats Pelés, collectif d’artistes plasticiens, il réalise des pochettes, affiches et programmes. Leurs créations se retrouvent également sur scène (notamment aux Bouffes du Nord en 2002 et 2003).
Christian Olivier a aussi chanté avec Olivia Ruiz, Yolande Moreau, Jeanne Moreau et Rachid Taha.
Discographie Têtes Raides :
1988 C’est
quoi ? (45 tours – 4 titres)
1989 : La
Galette molle (45 tours – 3 titres)
1989 : Not
dead but bien raides
1990 : Mange
tes morts
1992 : Les
Oiseaux
1993 : Fleur
de yeux
1996 : Le
Bout du toit
1998 : Chamboultou
2000 : Gratte
poil
2003 : Qu’est-ce
qu’on s’fait chier !
2005 : Fragile
2007 : Banco –
inclut la lecture de Notre besoin de consolation est impossible à
rassasier, de Stig Dagerman
2011 : L’An
demain
2011 : Les
Artistes
2013 : Corps
de mots
2014 : Les
Terriens
2021 : Bing
Bang Boum
Discographie Christian Olivier :
2015 : Rechutes
2016 : On/Off
2017 : Prévert
2018 : After Avant
2023 : Le ça et le ça
Christian Olivier est un chanteur, guitariste, accordéoniste, parolier, compositeur et graphiste français. Il est membre fondateur des Têtes Raides et du collectif d’artistes Chats Pelés .
Le jeudi 06 novembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr