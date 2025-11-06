Festival Monte le son | surprenants instruments
Festival Monte le son | surprenants instruments jeudi 6 novembre 2025.
Monte le son, c’est le
rendez-vous musical annuel des bibliothèques de la Ville de Paris avec chaque
année un nouveau thème.
Ce sont les instruments
singuliers, insolites, étranges qui seront mis à l’honneur lors de l’édition
2025. Du 6 novembre au 6 décembre, plus d’une vingtaine de concerts tous
publics et gratuits feront entendre des sonorités inhabituelles, acoustiques ou
électroniques. Concerts de porcelaine, de cristal baschet, de Guqin ou encore
de clavicloche, autant d’expériences sonores, et pour le moins inattendues,
seront à découvrir.
Concerts de porcelaine, de cristal baschet, de Guqin ou encore de clavicloche, autant d’expériences sonores, et pour le moins inattendues, seront à découvrir.
Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-06T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-07T00:59:59+01:00
Date(s) :
+33144788050