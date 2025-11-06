Festival Monte le son | surprenants instruments

Festival Monte le son | surprenants instruments jeudi 6 novembre 2025.

Monte le son, c’est le

rendez-vous musical annuel des bibliothèques de la Ville de Paris avec chaque

année un nouveau thème.

Ce sont les instruments

singuliers, insolites, étranges qui seront mis à l’honneur lors de l’édition

2025. Du 6 novembre au 6 décembre, plus d’une vingtaine de concerts tous

publics et gratuits feront entendre des sonorités inhabituelles, acoustiques ou

électroniques. Concerts de porcelaine, de cristal baschet, de Guqin ou encore

de clavicloche, autant d’expériences sonores, et pour le moins inattendues,

seront à découvrir.

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

+33144788050