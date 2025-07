Festival Montoridot terrain de la salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée

Festival Montoridot terrain de la salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée mardi 26 août 2025.

Festival Montoridot

terrain de la salle des fêtes route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-26

fin : 2025-08-29

2025-08-26

Montoridot, festival en plein air mêlant théâtre, musique et cinéma, revient cet été en Charente-Maritime ! Porté par sa troupe, il propose des spectacles baroques, poétiques ou décalés à prix libre, dans une ambiance festive et accessible à tous.

terrain de la salle des fêtes route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 03 66 17 montoridot@gmail.com

English : Montoridot Festival

Montoridot, an open-air festival combining theatre, music and cinema, returns this summer to Charente-Maritime! Organised by its troupe, it offers baroque, poetic and offbeat shows at a price of your choosing, in a festive atmosphere that is accessible to all.

German : Montoridot-Festival

Montoridot, ein Open-Air-Festival, das Theater, Musik und Kino vereint, kehrt diesen Sommer in die Charente-Maritime zurück! Getragen von seiner Truppe bietet es barocke, poetische oder ausgefallene Vorstellungen zu freien Preisen in einer festlichen Atmosphäre, die für alle zugänglich ist.

Italiano : Festival Montoridot

Montoridot, un festival all’aperto che unisce teatro, musica e cinema, torna quest’estate nella Charente-Maritime! Sostenuto dalla propria troupe, propone spettacoli barocchi, poetici e anticonformisti a prezzo libero, in un’atmosfera festosa e accessibile a tutti.

Espanol : Festival Montoridot

Montoridot, festival al aire libre que combina teatro, música y cine, regresa este verano a Charente-Maritime Apoyado por su propia compañía, ofrece espectáculos barrocos, poéticos y fuera de lo común a precios libres, en un ambiente festivo y accesible a todos.

