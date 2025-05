Festival « Montre ton court ! » – Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé, 16 mai 2025 20:00, Rezé.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-16 20:00 –

Gratuit : non Entrée : 3 € Tout public

Pour sa 8e édition, Montre Ton Court reprend les même ingrédients qui ont fait son succès :- 10 courts métrages sélectionnés parmi les quelque 35 films reçus, provenant de cinéastes amateurs de Loire-Atlantique et de Vendée- la présence des réalisateurs et réalisatrices en compétition- un jury composé de tous les spectateurs présents- une ambiance de folie avec bar, musique et bonne humeurLe vendredi 16 mai à 20h07, ouverture des portes à 19h07Réservations sur cinemastpaul.fr

Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé 44400

http://www.cinemastpaul.fr