FESTIVAL MOTS ZIK

Rue du stade Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:45:00

fin : 2025-11-08 03:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Festival Mots Zik 2025 Saint-Jacut-les-Pins

Salle polyvalente et chapiteau musical, Saint-Jacut-les-Pins (56) entre Redon et Vannes

Pour sa 17e édition, le festival Mots Zik revient avec un week-end de musique actuelle intense et festive ! Une programmation variée, des concerts rock, métal, électronique et des artistes à découvrir ou à retrouver sur scène.

Soirée du vendredi 7 novembre Rock et énergie brute

MOUNDRAG Hard-rock

ULTRA VOMIT Hard-rock heavy métal parodique

ADE Rock alternatif et métal

TAGADA JONES Rock alternatif, métal et hardcore

HILIGHT TRIBE Musique électronique

Le samedi 8 novembre, la soirée est déjà complète.

Toutes les informations sur la programmation, la billetterie et le festival sont disponibles sur notre site internet.

Réservez vos places dans les points de vente habituels ou en ligne via notre site. Ne manquez pas cet événement incontournable du mois de novembre au cœur du Pays de Redon ! .

Rue du stade Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 89 73 17 19

L’événement FESTIVAL MOTS ZIK Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-20 par OT PAYS DE REDON