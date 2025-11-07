FESTIVAL MOTS ZIK Saint-Jacut-les-Pins
FESTIVAL MOTS ZIK Saint-Jacut-les-Pins vendredi 7 novembre 2025.
FESTIVAL MOTS ZIK
Rue du stade Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:45:00
fin : 2025-11-08 03:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Festival Mots Zik 2025 Saint-Jacut-les-Pins
Salle polyvalente et chapiteau musical, Saint-Jacut-les-Pins (56) entre Redon et Vannes
Pour sa 17e édition, le festival Mots Zik revient avec un week-end de musique actuelle intense et festive ! Une programmation variée, des concerts rock, métal, électronique et des artistes à découvrir ou à retrouver sur scène.
Soirée du vendredi 7 novembre Rock et énergie brute
MOUNDRAG Hard-rock
ULTRA VOMIT Hard-rock heavy métal parodique
ADE Rock alternatif et métal
TAGADA JONES Rock alternatif, métal et hardcore
HILIGHT TRIBE Musique électronique
Le samedi 8 novembre, la soirée est déjà complète.
Toutes les informations sur la programmation, la billetterie et le festival sont disponibles sur notre site internet.
Réservez vos places dans les points de vente habituels ou en ligne via notre site. Ne manquez pas cet événement incontournable du mois de novembre au cœur du Pays de Redon ! .
Rue du stade Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 89 73 17 19
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement FESTIVAL MOTS ZIK Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-20 par OT PAYS DE REDON