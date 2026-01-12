Festival Mountain Disk Optic Cinéma Barèges

Festival Mountain Disk Optic

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

2026-02-28

Festival de court métrage MONTAGNE .

Viens vivre l’aventure sur grand écran ! Une journée entière dédiée au cinéma de sport et montagne t’attend. Au programme des courts-métrages, des rencontres avec des membres de l’équipe tournage et un concert pour une ambiance unique.

Buvette et restauration sur place. .

Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

MONTAGNE short film festival.

Come and experience adventure on the big screen! A whole day dedicated to sports and mountain cinema awaits you. On the program: short films, meetings with members of the film crew and a concert for a unique atmosphere.

