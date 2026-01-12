Festival Mountain Disk Optic Cinéma Barèges
Festival Mountain Disk Optic Cinéma Barèges samedi 28 février 2026.
Festival Mountain Disk Optic
Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
Festival de court métrage MONTAGNE .
Viens vivre l’aventure sur grand écran ! Une journée entière dédiée au cinéma de sport et montagne t’attend. Au programme des courts-métrages, des rencontres avec des membres de l’équipe tournage et un concert pour une ambiance unique.
Buvette et restauration sur place. .
Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
MONTAGNE short film festival.
Come and experience adventure on the big screen! A whole day dedicated to sports and mountain cinema awaits you. On the program: short films, meetings with members of the film crew and a concert for a unique atmosphere.
