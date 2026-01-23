Festival Mo(uve)ments Partagés rue Marius Moustier Fuveau

Festival Mo(uve)ments Partagés

Samedi 7 février 2026 de 18h30 à 20h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07 20:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Une soirée pour 3 collectifs artistiques 3 ambiances, 3 performances, 3 univers esthétiques différents…

Une soirée pour vivre des émotions différentes et/ou différemment

Une soirée conviviale conçue comme un festival ! .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 81 resafuveau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One evening for 3 artistic collectives: 3 atmospheres, 3 performances, 3 different aesthetic universes…

L’événement Festival Mo(uve)ments Partagés Fuveau a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Fuveau