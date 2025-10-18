Festival MOZAIC Beaux
Festival MOZAIC Beaux samedi 18 octobre 2025.
Festival MOZAIC
9 rue de la poste Beaux Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
5€ compris pour l’adhésion à l’association
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Une soirée dédiée aux courts métrages d’animation suivie de 3 concerts !
9 rue de la poste Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 51 88 43mozaik@gmail.com
English :
An evening dedicated to animated shorts, followed by 3 concerts!
German :
Ein Abend, der den animierten Kurzfilmen gewidmet ist, gefolgt von 3 Konzerten!
Italiano :
Una serata dedicata ai cortometraggi d’animazione seguita da 3 concerti!
Espanol :
Una velada dedicada a los cortometrajes de animación, seguida de 3 conciertos
