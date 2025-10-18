Festival MOZAIC Beaux

Festival MOZAIC Beaux samedi 18 octobre 2025.

Festival MOZAIC

9 rue de la poste Beaux Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

5€ compris pour l’adhésion à l’association

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Une soirée dédiée aux courts métrages d’animation suivie de 3 concerts !
  .

9 rue de la poste Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 51 88  43mozaik@gmail.com

English :

An evening dedicated to animated shorts, followed by 3 concerts!

German :

Ein Abend, der den animierten Kurzfilmen gewidmet ist, gefolgt von 3 Konzerten!

Italiano :

Una serata dedicata ai cortometraggi d’animazione seguita da 3 concerti!

Espanol :

Una velada dedicada a los cortometrajes de animación, seguida de 3 conciertos

L’événement Festival MOZAIC Beaux a été mis à jour le 2025-09-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire