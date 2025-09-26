Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats Cinéma Haritz Barne Hasparren

Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats Cinéma Haritz Barne Hasparren vendredi 26 septembre 2025.

Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats

Cinéma Haritz Barne 6 Rue Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Ce festival est organisé par la fédération Etorkinekin Diakité qui regroupe 12 associations locales accueillant et accompagnant les personnes migrantes au Pays Basque Nord.

Ciné-débat

-Enfermé(es) nulle part un documentaire sonore de Nau Preiss et Antoine Bougeard, suivi d’un débat avec les réalisateur(rices).

-A vol d’oiseau documentaire de Clara Lacombe, suivi d’un débat avec la réalisatrice. .

Cinéma Haritz Barne 6 Rue Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 30 59 47 contact@etorkinekin.eus

English : Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats

German : Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats

Italiano :

Espanol : Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats

L’événement Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats Hasparren a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Pays Basque