Festival Mugarik Gabe, projection de films et débats Cinéma Haritz Barne Hasparren
Cinéma Haritz Barne 6 Rue Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26
Ce festival est organisé par la fédération Etorkinekin Diakité qui regroupe 12 associations locales accueillant et accompagnant les personnes migrantes au Pays Basque Nord.
Ciné-débat
-Enfermé(es) nulle part un documentaire sonore de Nau Preiss et Antoine Bougeard, suivi d’un débat avec les réalisateur(rices).
-A vol d’oiseau documentaire de Clara Lacombe, suivi d’un débat avec la réalisatrice. .
Cinéma Haritz Barne 6 Rue Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 30 59 47 contact@etorkinekin.eus
