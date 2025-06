Festival Musical Chut ! La Médiathèque Côte d’Or fait du bruit – 8 rue de la vignotte Marcilly-sur-Tille 20 juin 2025 19:00

Côte-d’Or

Festival Musical Chut ! La Médiathèque Côte d'Or fait du bruit

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 23:30:00

2025-06-20

Préparez-vous à vibrer au rythme du reggae avec Fyah P & The Mighty Grooverz, en concert exceptionnel le 20 juin à Marcilly-sur-Tille !

Artiste incontournable de la scène reggae, Fyah P sème depuis 1998 des messages conscients et inspirants à travers ses textes en français et en anglais. Singjay au style affirmé, il navigue entre roots, new-roots et influences digitales, toujours avec cette volonté d’éveiller les consciences et de porter un regard critique sur notre société.

Sur scène, accompagné par les talentueux musiciens de The Mighty Grooverz, Fyah P délivre un show énergique et fédérateur. Sa voix singulière, ses textes spirituels et engagés vous transporteront dans un univers musical riche, aux sonorités chaudes et envoûtantes.

Vous avez peut-être découvert Fyah P au sein du groupe Still Deh Ja, programmé lors du festival Chut ! en 2017. Aujourd’hui, c’est avec ce nouveau projet qu’il revient en force pour partager un reggae moderne et puissant.

Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de vibes positives et de musique qui fait bouger les corps et les esprits ! .

Marcilly-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

