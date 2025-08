Festival musical de Carles Saillans

C’est en associant les passions familiales musique, vin et gastronomie, que la propriété rassemble chaque année à Carles des amateurs d’un patrimoine bien vivant autour d’une dégustation et d’un concert d’art lyrique le festival Musical de Carles. Un moment convivial où la famille partage avec le public, son histoire, son attachement au Château de Carles et à ses vins.

Le Festival Musical de Carles ne cherche ni les projecteurs ni la foule mais cultive la qualité et la proximité entre artistes et public, dans l’intimité du

chai. A petits pas, cette réputation commence à marquer le paysage de l’art lyrique.

La 5ème édition promet encore une fois un moment convivial. Une expérience unique pour découvrir les secrets de la propriété, son histoire et ses vins prestigieux. .

Château de Carles Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 32 03 oriane.salledechou@hautcarles.com

