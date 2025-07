FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Mont Lozère et Goulet

Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-08-05 20:30:00

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Le pays d’art et d’histoire vous propose son festival musical dans 5 lieux différents avec 5 concerts inédits.

De quoi ravir les amoureux de musique et de patrimoine !

Le pays d’art et d’histoire vous propose la 17ième édition de son festival musical dans 5 lieux différents avec 5 concerts inédits proposés par le choeur Guillaume.

Comment ça marche ?

• Une présentation de chaque site, préambule au concert, permet au public une connaissance plus intime des lieux où résonne la musique.

• Une courte présentation de chaque œuvre permettra au public de mieux situer et appréhender les pièces qui lui sont proposées.

• Entrée : libre participation

• Sur réservation

L’ÉGLISE DE BELVEZET

O Virgo splendens, Canon extrait du Llibre Vermell de Montserrat Catalogne vers 1300

Salve Sancta Parens, Introït grégorien tropé extrait du Codex Las Huelgas Burgos vers 1300

Congaudeant Catholici, Conduit polyphonique extrait du Codex Calixtinus Galice XIIe s.

Johannes Ockeghem, Kyrie de la Missa Fors seulement l’attente… fin du XVe s.

Stella Splendens, Virelai extrait du Llibre Vermell de Montserrat Catalogne vers 1300

Ben Pode Santa Maria, Cantiga de Santa Maria n° 189 Ms. compilé au XIII e s.

à la demande du Roi de Castille et Léon, Alphonse X le Sage

Guillaume de Machaut, Gloria de la Messe Notre Dame XIVe s.

Victimae Pascali Laudes, Motet extrait du Ms. de Chypre XV e s., Nicosie, Cour des Lusignan

Johannes Ockeghem, Fors seulement l’attente…, Rondeau

Francesco Landini, Angelica Biltà & Ecco la primavera, ballades Italie 1335 1397

Cibavit Eos, Introït grégorien arr. M. Péres et L. Barban

Agnus Dei de la Messe de Barcelone Catalogne début XIVe s.

CHŒUR GUILLAUME Cédric CRESPIN, direction

Magali GRAVIER, Salomé NOUANI, Florence POMMIER, Françoise DINANT, soprani

Cathy MATHEY, Claire NOGARET, Delphine ACTIS, alti • Éric SILVE, Théo DOMINGUES, ténors

Élian BOUDON, Gérard CLAVEL, Christophe DUCROHET, barytons

Instruments flûtes à bec, cloches, percussions, bois, viole et rebec .

Eglise de Belvezet Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

English :

The Pays d’art et d’histoire offers a musical festival in 5 different venues, with 5 original concerts.

Something for music and heritage lovers!

How does it work?

? Pre-concert introduction to each site, for a more intimate knowledge of the places where the music resounds.

? Short presentation of each work

? Admission: free participation

German :

Das Land der Kunst und Geschichte bietet Ihnen sein Musikfestival an fünf verschiedenen Orten mit fünf unveröffentlichten Konzerten.

Das wird Musik- und Kulturerbe-Liebhaber begeistern!

Wie funktioniert das Ganze?

? Vorstellung jedes Ortes, Vorspiel zum Konzert, für eine intimere Kenntnis der Orte, an denen die Musik erklingt.

? Kurze Vorstellung jedes Werkes

? Eintritt: freie Teilnahme

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire organizza il suo festival musicale in 5 sedi diverse, con 5 concerti inediti.

Qualcosa per gli amanti della musica e del patrimonio!

Come funziona?

? Una presentazione di ogni sito come preludio al concerto, per una visione più intima dei luoghi in cui risuona la musica.

? Breve presentazione di ogni opera

? Ingresso: partecipazione gratuita

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire organiza su festival de música en 5 lugares diferentes, con 5 conciertos inéditos.

Para los amantes de la música y del patrimonio

¿Cómo funciona?

? Una presentación de cada lugar como preludio del concierto, para una visión más íntima de los lugares donde resuena la música.

? Breve presentación de cada obra

? Entrada: libre

