Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde Cartelègue
Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde Cartelègue mardi 7 juillet 2026.
Cartelègue
Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde
salle des spectacles Cartelègue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre du Festival Noctuel, organisé par l’Académie Musicale du Bord de Gironde, venez assister à une soirée musicale qui vous propose un voyage sonore. Le mardi 07 juillet à la salle des spectacles de Saint-Ciers-sur-Gironde.
Au programme Brass Band côtes & Cuivres.
D’autres dates sont disponibles
Samedi 04 juillet à l’Eglise de Cartelègue à 19h
Dimanche 05 juillet à la salle de la Gabare à Gauriac à 20h30
Lundi 06 juillet à l’Église-notre-dame de Bayon-sur-Gironde à 20h30 .
salle des spectacles Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 79 32 78 noctuel@outlook.fr
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English : Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde
L’événement Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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