Cartelègue

Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde

salle des spectacles Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre du Festival Noctuel, organisé par l’Académie Musicale du Bord de Gironde, venez assister à une soirée musicale qui vous propose un voyage sonore. Le mardi 07 juillet à la salle des spectacles de Saint-Ciers-sur-Gironde.

Au programme Brass Band côtes & Cuivres.

D’autres dates sont disponibles

Samedi 04 juillet à l’Eglise de Cartelègue à 19h

Dimanche 05 juillet à la salle de la Gabare à Gauriac à 20h30

Lundi 06 juillet à l’Église-notre-dame de Bayon-sur-Gironde à 20h30 .

salle des spectacles Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 79 32 78 noctuel@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde

L’événement Festival musical Noctuel à Saint-Ciers-sur-Gironde Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde