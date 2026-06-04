Festival Musical Noctuel Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde
Festival Musical Noctuel Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde samedi 4 juillet 2026.
Bayon-sur-Gironde
Festival Musical Noctuel
Eglise Notre Dame Chemin de l’église Bayon-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre du Festival Musical Noctuel, organisé par l’Académie Musicale du Bord de Gironde, venez assister à une série de soirées musicales qui vous feront voyager entre piano romantique, musiques du monde, chant lyrique et cuivres éclatants.
Au programme
Cordes Radieuses de Bach à Mozart
Samedi 4 juillet à 19h Église Saint-Romain de Cartelègue
Andes, voyage en altitudes
Dimanche 5 juillet à 20h30 Salle de la Gabare à Gauriac
La Chute des Rois
Lundi 6 juillet à 20h30 Eglise Notre-Dame à Bayon-sur-Gironde
Voyage sonore
Mardi 7 juillet à 20h30 Salle de Spectacles à Saint-Ciers-sur-Gironde .
Eglise Notre Dame Chemin de l’église Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 79 32 78
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English : Festival Musical Noctuel
L’événement Festival Musical Noctuel Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Blaye