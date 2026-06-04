Festival Musical Noctuel Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde

Bayon-sur-Gironde

Festival Musical Noctuel

Eglise Notre Dame Chemin de l’église Bayon-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du Festival Musical Noctuel, organisé par l’Académie Musicale du Bord de Gironde, venez assister à une série de soirées musicales qui vous feront voyager entre piano romantique, musiques du monde, chant lyrique et cuivres éclatants.

Au programme

Cordes Radieuses de Bach à Mozart

Samedi 4 juillet à 19h Église Saint-Romain de Cartelègue

Andes, voyage en altitudes

Dimanche 5 juillet à 20h30 Salle de la Gabare à Gauriac

La Chute des Rois

Lundi 6 juillet à 20h30 Eglise Notre-Dame à Bayon-sur-Gironde

Voyage sonore

Mardi 7 juillet à 20h30 Salle de Spectacles à Saint-Ciers-sur-Gironde .

Eglise Notre Dame Chemin de l’église Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 79 32 78

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English : Festival Musical Noctuel

L’événement Festival Musical Noctuel Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Blaye