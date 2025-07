Festival musical Revivisco Concert DJ ROM 2 Vittel

Festival musical Revivisco Concert DJ ROM 2 Vittel samedi 5 juillet 2025.

Festival musical Revivisco Concert DJ ROM 2

PARC DE VITTEL Vittel Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 22:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Ressourcez et revivifiez-vous aux sons du nouveau festival Revivisco, festival incontournable de l’été !

Quatre jours de festivités où talents émergents et artistes confirmés se rencontrent pour vous offrir une expérience musicale inoubliable dans le parc thermal.

DJ ROM2 vous entraîne dans une nuit envoûtante pour danser jusqu’à l’aube.

VILLAGE ARTISANAL

Tous les jours pendant le festival Revivisco de 12h à 22h

Marché des producteurs locaux, savoir-faire des artisans et associations du territoire.

Restauration sur place, produits du terroir et créations

artisanales. Accès libreTout public

PARC DE VITTEL Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59

English :

Recharge your batteries and revitalize yourself with the sounds of the new Revivisco festival, a must-see summer event!

Four days of festivities where emerging talents and established artists meet to offer you an unforgettable musical experience in the thermal park.

DJ ROM2 takes you into a spellbinding night of dancing until dawn.

CRAFT VILLAGE

Every day during the Revivisco festival from 12pm to 10pm

Market featuring local producers, craftspeople and associations.

On-site catering, local produce and handcrafted

creations. Free access

German :

Tanken Sie neue Energie und beleben Sie sich zu den Klängen des neuen Revivisco-Festivals, einem Festival, das Sie im Sommer nicht verpassen sollten!

Vier Tage lang treffen aufstrebende Talente und etablierte Künstler aufeinander, um Ihnen ein unvergessliches Musikerlebnis im Kurpark zu bieten.

DJ ROM2 entführt Sie in eine betörende Nacht, in der Sie bis zum Morgengrauen tanzen können.

KUNSTHANDWERKSDORF

Täglich während des Revivisco-Festivals von 12:00 bis 22:00 Uhr

Markt der lokalen Erzeuger, Know-how von Handwerkern und Vereinen aus der Region.

Verpflegung vor Ort, regionale Produkte und Kreationen

handwerkliche Erzeugnisse. Freier Zugang

Italiano :

Ricaricate le batterie e rivitalizzatevi con i suoni del nuovo festival Revivisco, un evento estivo da non perdere!

Quattro giorni di festa in cui talenti emergenti e artisti affermati si uniscono per offrirvi un’esperienza musicale indimenticabile nel parco termale.

DJ ROM2 vi accompagnerà in una notte incantata di balli fino all’alba.

VILLAGGIO DEI MESTIERI

Tutti i giorni durante il festival Revivisco, dalle 12.00 alle 22.00

Mercato di produttori locali, competenze di artigiani e associazioni locali.

Ristorazione in loco, prodotti locali e creazioni

creazioni artigianali. Accesso gratuito

Espanol :

Recargue las pilas y revitalícese con los sonidos del nuevo festival Revivisco, ¡una cita ineludible del verano!

Cuatro días de fiesta en los que talentos emergentes y artistas consagrados se dan cita para ofrecerte una experiencia musical inolvidable en el parque termal.

DJ ROM2 le hará bailar hasta el amanecer.

PUEBLO ARTESANAL

Todos los días del festival Revivisco, de 12:00 a 22:00 horas

Mercado de productores locales, experiencia de artesanos y asociaciones locales.

Restauración in situ, productos locales y creaciones

artesanales. Acceso gratuito

L’événement Festival musical Revivisco Concert DJ ROM 2 Vittel a été mis à jour le 2025-06-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE