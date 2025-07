Festival musical « Sur une Aire de Musique » Aire de Frontonnais Nord A62 Castelnau-d’Estrétefonds

Festival musical « Sur une Aire de Musique » Aire de Frontonnais Nord A62 Castelnau-d’Estrétefonds Dimanche 3 août, 13h30

Concert gratuit

Fort de son succès, les aires de services E.Leclerc lancent la 5ème édition de son événement musical « Festival Sur une Aire de Musique » les 02 et 03 août 2025. Fondé sur un concept novateur de concerts entièrement gratuits et ouverts à tous les publics, ce rendez-vous estival transforme une simple halte sur l’autoroute en un instant de convivialité et de détente mêlant découvertes artistiques et moments de partage. Cette nouvelle édition s’inscrit pleinement dans la volonté de l’enseigne E.Leclerc de favoriser l’accès à la culture pour tous et partout.

Au total, ce sont 17 aires de services des principaux axes autoroutiers français qui proposeront des escales musicales, avec la participation de groupes locaux aux influences diverses. Pop-rock, jazz, soul, blues ou encore zouk : ces artistes aux diverses influences inviteront les voyageurs à partager un moment d’évasion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-03T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T16:00:00.000+02:00

Aire de Frontonnais Nord A62 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne