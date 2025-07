Festival musical « Sur une Aire de Musique » – Aire des Deux-Sèvres – A83 Aire des Deux-Sèvres – A83 Villiers-en-Plaine

Festival musical « Sur une Aire de Musique » – Aire des Deux-Sèvres – A83 Aire des Deux-Sèvres – A83 Villiers-en-Plaine samedi 2 août 2025.

Festival musical « Sur une Aire de Musique » – Aire des Deux-Sèvres – A83 Aire des Deux-Sèvres – A83 Villiers-en-Plaine Samedi 2 août, 11h30

Concert gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-02T11:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-02T14:00:00.000+02:00

1



Aire des Deux-Sèvres – A83 79160 Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine 79160 Deux-Sèvres