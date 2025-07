Festival Musicales en Côte Chalonnaise 24ème édition Église Saint-Gengoux-le-National

Église Place de l’église Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 24ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 26 août au 31 août 2025.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 24ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, 21 musiciens, 7 Domaines viticoles, 7 dégustations offertes et 6 communes.

Concert d’Ouverture, Les itinérantes d’ une terre à l’autre »

Manon Cousin Pauline Langlois de Swarte- Elodie Pont

Chants folks des 5 continents et langues inventées, le plus “éclectique” et “musique du monde”.

Programme

Uraren Besotik Uraren Besotik (basque) Eva Ugalde, sur un poème de Josune López. Le titre pourrait être traduit en français par À travers l’eau .

Heyamoli Chant en Laz (Géorgie). Arrangement Tamar Buadze.

Laz Dragana I Slaveja Dragana i Slaveja ( Dragana et le Rossignol ) (Bulgarie).

Waulking Song Waulking Song (Ecosse). Arrangement Pauline Langlois de Swarte.

Cúnnla (Irlande) Michael McGlynn.

La Negra Atilia (Ou Alfonsina) (Venezuela). Arrangement Manon Cousin.

Rossignolet du Bois (France). Arrangement Pauline Langlois de Swarte.

Es Parsviedu Zelta Zirni (Lettonie).

Akatombo Akatombo ( La libellule rouge ) (Japon).

Lakota Lullaby Berceuse Lakota. Robert Tree Cody. Arrangement Élodie Pont.

Le Siège de Constantinople ?? ?pe?µ??? (Ti ipermákho) Hymne Acathiste sur des extraits de textes de Ferdowsi (900-1000), poète persan du Xe siècle. Arrangement Elodie Pont.

Durme, durme mi linda Donzella Berceuse sépharade en ladino. Arrangement Manon Cousin.

Jân-[é] jahân L’âme de l’univers D’après des extraits de poèmes de Shouridé Shirâzi (poète aveugle persan du XIXe siècle) et de Hatéf Ésfahâni (poète persan du XVIIIe siècle).

Musique Farnaz MODARRESIFAR.

C’est la petit’ fill’ du prince (France). Arrangement Manon Cousin d’après Francis Poulenc. .

Église Place de l’église Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@musicales-cote-chalonnaise.fr

