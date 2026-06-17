Festival Musicales en Côte Chalonnaise Itinérances Sacrées Église Chenôves

Chenôves

Festival Musicales en Côte Chalonnaise Itinérances Sacrées

Église Place de l’église Chenôves Saône-et-Loire

Tarif : 15.5 – 15.5 – 18.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette date anniversaire de la 25ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, 4 lieux différents, dont 1 ciné concert, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, un concert symphonique Anniversaire !

Itinérances sacrées Chœur de chambre Dulci Jubilo, Christophe Gibert à la direction

Voyage initiatique, un rituel sonore où s’entrelacent 800 ans de musique chorale sacrée. Conçu comme une voûte reposant sur quatre piliers tradition, spiritualité, émotion et architecture sonore il explore les résonances intemporelles entre l’homme, la musique et les pierres séculaires.

En écho avec l’architecture sacrée, chaque œuvre s’inscrit dans ce patrimoine immatériel qui dialogue avec les voûtes et les espaces sacrés. Ce dialogue à travers les siècles révèle la puissance de la musique chorale un art sacré, universel et éternel.

Programme

Anonyme (XIVe siècle) O virgo Splendens (Livre Vermeil de Montserrat)

Claudio MONTEVERDI (1567 -1663) Adoramus te

Kerensa BRIGGS (1993 ) Media Vita

Orlando DI LASSO (1532-1594) Musica Dei donum optimi

Pierre VILLETTE (1926-1998) Jesu, dulcis Memoria

Antonio LOTTI (1667-1740) Crucifixus

Gregorio ALLEGRI (1582-1652) Miserere

Thomas TALLIS (1505-1585) If ye love me .

Église Place de l’église Chenôves 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Festival Musicales en Côte Chalonnaise Itinérances Sacrées

L’événement Festival Musicales en Côte Chalonnaise Itinérances Sacrées Chenôves a été mis à jour le 2026-06-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II