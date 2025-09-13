Festival Musika Mouthe Mouthe

Festival Musika Mouthe Mouthe samedi 13 septembre 2025.

Salle polyvalente Mouthe Doubs

Venez fêtez avec nous les 90 ans des Gais Montagnards, la batterie fanfare de Mouthe !!

Programme de la journée

10h Messe en l’Eglise de Mouthe

13h30 Parade des fanfares dans le village

15h Concert de toutes les fanfares

20h Concert des Gais Montagnards

21h Concert de la BF Les Entubés

23 h Bal avec Martin Cottez

Buvette et restauration sur place. .

Salle polyvalente Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 61 61

