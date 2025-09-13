Festival Musika Mouthe Mouthe
Festival Musika Mouthe Mouthe samedi 13 septembre 2025.
Festival Musika Mouthe
Salle polyvalente Mouthe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Venez fêtez avec nous les 90 ans des Gais Montagnards, la batterie fanfare de Mouthe !!
Programme de la journée
10h Messe en l’Eglise de Mouthe
13h30 Parade des fanfares dans le village
15h Concert de toutes les fanfares
20h Concert des Gais Montagnards
21h Concert de la BF Les Entubés
23 h Bal avec Martin Cottez
Buvette et restauration sur place. .
Salle polyvalente Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 61 61
