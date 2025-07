Festival Musinéma MARCIAC Marciac

Festival Musinéma MARCIAC Marciac lundi 21 juillet 2025.

Festival Musinéma

MARCIAC Ciné JIM Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-07-21

Musinéma la musique devient l’héroïne de l’écran !

3 séances par jour, 19 films, 54 projections, 4 rencontres, 1 ciné-concert MUSINEMA est une expérience unique où le 7e art et la musique ne font plus qu’un.

Jazz envoûtant, rock légendaire, rythmes latinos, voix inoubliables… l’équipe de CineJim32 vous a encore concocté une belle programmation cette année.

Réserver vos séances en avance pour être sûrs d’avoir de la place !

Programme complet

Musinéma 2025

Lundi 21 juillet

11h Brian Jones et les Rolling Stones, 1h38, vost

14h Maria, 2h03, vost

17h En fanfare, 1h44

Mardi 22 juillet

11h Emilia Perez, 2h10, vost

14h Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

17h Il était une fois Michel Legrand, 1h49

Mercredi 23 juillet

11h Buena Vista Social Club, 1h45, vost

14h Soundtrack to a coup d’état, 2h30, vost

17h 6 Doin’jazz, 1h00

Jeudi 24 juillet

11h Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

14h Monsieur Aznavour, 2h13

17h Brian Jones et les Rolling Stones, 1h38, vost

Vendredi 25 juillet

11h Maria, 2h03, vost

14h Il était une fois Michel Legrand, 1h49

17h Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

Samedi 26 juillet

11h Les musiciens, 1h42

14h Un parfait inconnu, 2h20, vost

17h Avishai Cohen à l’Olympia, 1h01

Dimanche 27 juillet

11h Soundtrack to a coup d’état, 2h30, vost

14h En fanfare, 1h44

17h Buena Vista Social Club, 1h45, vost

Lundi 28 juillet

11h 6 Doin’jazz, 1h00

14h Il était une fois un saxophone, 1h15* avec intervenant

17h Emilia Perez, 2h10, vost

Mardi 29 juillet

11h Il était une fois un saxophone, 1h15

14h Se souvenir des tournesols, 1h27* avec intervenants

17h Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

Mercredi 30 juillet

11h Un parfait inconnu, 2h20, vost

14h Kogis, ensemble pour soigner la Terre, 1h10 avec intervenant P.I.M

21h00 Ciné-concert Charlot Festival, 1h16

Jeudi 31 juillet

11h Il était une fois Michel Legrand, 1h49

14h Avishai Cohen à l’Olympia, 1h01

17h Leurs champs du cœur, 1h18* avec intervenant P.I.M

Vendredi 01 août

11h Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

14h Emilia Perez, 2h10, vost

17h Monsieur Aznavour, 2h13

Samedi 02 août

11h Se souvenir des tournesols, 1h27

14h Brian Jones et les Rolling Stones, 1h38, vost

17h Les musiciens, 1h42

Lundi 04 août

11h En fanfare, 1h44

14h 6 Doin’jazz, 1h00

17h Un parfait inconnu, 2h20, vost

Mardi 05 août

11h Brian Jones et les Rolling Stones, 1h38, vost

14h Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

17h Maria, 2h03, vost

Mercredi 06 août

11h: becoming

14h: vera

17h: tournesols

Jeudi 07 août

11h Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

14h Buena Vista Social Club, 1h45, vost

17h Il était une fois un saxophone, 1h15

Vendredi 08 août

11h Avishai Cohen à l’Olympia, 1h01

14h Il était une fois Michel Legrand, 1h49

17h Soundtrack to a coup d’état, 2h30, vost

Au programme .

MARCIAC Ciné JIM Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 88 cinemarciac@gmail.com

English :

Musinéma: music becomes the heroine of the screen!

3 sessions a day, 19 films, 54 screenings, 4 encounters, 1 ciné-concert MUSINEMA is a unique experience where the 7th art and music become one.

Bewitching jazz, legendary rock, Latin rhythms, unforgettable voices? the CineJim32 team has put together another great program for you this year.

Book your screenings early to be sure of getting in!

Full program

Musinéma 2025

Monday, July 21st

11am: Brian Jones and the Rolling Stones, 1h38, vost

2pm: Maria, 2h03, vost

5pm En fanfare, 1h44

Tuesday, July 22nd

11am: Emilia Perez, 2h10, vost

2pm: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

5pm: Once upon a time Michel Legrand, 1h49

Wednesday, July 23rd

11am: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

2pm: Soundtrack to a coup d?état, 2:30, vost

5pm: 6 Doin?jazz, 1h00

Thursday, July 24th

11am: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

2pm: Monsieur Aznavour, 2h13

5pm: Brian Jones and the Rolling Stones, 1h38, vost

Friday, July 25th

11am: Maria, 2h03, vost

2pm: Once upon a time Michel Legrand, 1h49

5pm: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

Saturday, July 26th

11am: The Musicians, 1h42

2pm: A Perfect Stranger, 2h20, vost

5pm: Avishai Cohen at the Olympia, 1h01

Sunday, July 27

11am: Soundtrack to a coup d?état, 2:30am, vost

2pm: En fanfare, 1h44

5pm: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

Monday July 28th

11am: 6 Doin?jazz, 1h00

2pm: Il était une fois un saxophone, 1h15* with guest speaker

5pm: Emilia Perez, 2h10, vost

Tuesday July 29th

11am: Once upon a saxophone, 1h15

2pm: Remembering the sunflowers, 1h27* with guest speakers

5pm: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

Wednesday, July 30th

11am: A Perfect Stranger, 2h20, vost

2pm: Kogis, together to heal the Earth, 1h10 with P.I.M. speaker

9pm: Ciné-concert Charlot Festival, 1h16

Thursday, July 31st

11am: Once upon a time Michel Legrand, 1h49

2pm: Avishai Cohen at the Olympia, 1h01

5pm: Leurs champs du c?ur, 1h18* with P.I.M. speaker

Friday, August 01

11am: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

2pm: Emilia Perez, 2h10, vost

5pm: Monsieur Aznavour, 2h13

Saturday, August 02

11am: Remembering the Sunflowers, 1h27

2pm: Brian Jones and the Rolling Stones, 1h38, vost

5pm: The Musicians, 1h42

Monday, August 04

11am: En fanfare, 1h44

2pm: 6 Doin?jazz, 1h00

5pm: A Perfect Stranger, 2h20, vost

Tuesday, August 05

11am: Brian Jones and the Rolling Stones, 1h38, vost

2pm: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

5pm: Maria, 2h03, vost

Wednesday, August 06

11am: becoming

2pm: vera

5pm: sunflowers

Thursday, August 07

11h: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

2pm: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

5pm: Once Upon a Saxophone, 1h15

Friday, August 08

11am: Avishai Cohen at the Olympia, 1h01

2pm: Once upon a time Michel Legrand, 1h49

5pm: Soundtrack to a coup d?état, 2h30, vost

German :

Musinéma: Die Musik wird zur Heldin der Leinwand!

3 Vorstellungen pro Tag, 19 Filme, 54 Vorführungen, 4 Begegnungen, 1 Filmkonzert MUSINEMA ist ein einzigartiges Erlebnis, bei dem die siebte Kunst und die Musik zu einer Einheit werden.

Betörender Jazz, legendärer Rock, lateinamerikanische Rhythmen, unvergessliche Stimmen… das Team von CineJim32 hat auch dieses Jahr wieder ein tolles Programm für Sie zusammengestellt.

Buchen Sie Ihre Vorstellungen frühzeitig, um sicherzugehen, dass Sie einen Platz bekommen!

Vollständiges Programm

Musinéma 2025

Montag, 21. Juli

11h: Brian Jones und die Rolling Stones, 1h38, vost

14h: Maria, 2h03, vost

17h: En fanfare, 1h44

Dienstag, 22. Juli

11h: Emilia Perez, 2h10, vost

14h: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

17h: Es war einmal Michel Legrand, 1h49

Mittwoch, 23. Juli

11h: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

14h: Soundtrack to a coup d’état, 2h30, vost

17h: 6 Doin?jazz, 1.00 Uhr

Donnerstag, 24. Juli

11h: Im Rhythmus von Véra Köln 75, 1h56, vost

14h: Monsieur Aznavour, 2h13

17h: Brian Jones und die Rolling Stones, 1h38, vost

Freitag, 25. Juli

11h: Maria, 2h03, vost

14h: Es war einmal Michel Legrand, 1h49

17h: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

Samstag, 26. Juli

11h: Die Musiker, 1h42

14h: Ein völlig Unbekannter, 2h20, vost

17h: Avishai Cohen in Olympia, 1h01

Sonntag, 27. Juli

11h: Soundtrack to a coup d’état, 2h30, vost

14h: In Fanfaren, 1h44

17h: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

Montag, 28. Juli

11h: 6 Doin?jazz, 1.00 Uhr

14h: Es war einmal ein Saxophon, 1h15* mit Sprecher

17h: Emilia Perez, 2h10, vost

Dienstag, 29. Juli

11 Uhr: Es war einmal ein Saxophon, 1 Std. 15 Min

14h: Sich an Sonnenblumen erinnern, 1h27* mit Sprechern

17h: Im Rhythmus von Véra Köln 75, 1h56, vost

Mittwoch, 30. Juli

11h: Ein völlig Fremder, 2h20, vost

14.00 Uhr: Kogi, gemeinsam für die Heilung der Erde, 1h10 mit P.I.M.-Referenten

21.00 Uhr: Filmkonzert Charlot Festival, 1h16

Donnerstag, 31. Juli

11h: Es war einmal Michel Legrand, 1h49

14h: Avishai Cohen im Olympia, 1h01

17:00 Uhr: Leurs champs du c?ur, 1h18* mit P.I.M.-Referent

Freitag, 01. August

11h: Im Rhythmus von Vera Köln 75, 1h56, vost

14h: Emilia Perez, 2h10, vost

17h: Monsieur Aznavour, 2h13

Samstag 02. August

11h: An die Sonnenblumen erinnern, 1h27

14h: Brian Jones und die Rolling Stones, 1h38, vost

17h: Die Musiker, 1h42

Montag, 04. August

11h: In Fanfaren, 1h44

14h: 6 Doin?jazz, 1.00 Uhr

17 Uhr: Ein völlig Unbekannter, 2.20 Uhr, vost

Dienstag 05. August

11 Uhr: Brian Jones und die Rolling Stones, 1:38 Uhr, vost

14h: Im Rhythmus von Véra Köln 75, 1.56h, vost

17h: Maria, 2h03, vost

Mittwoch, 06. August

11 Uhr: becoming

14 Uhr: vera

17h: sonnenblumen

Donnerstag, 07. August

11h: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

14h: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

17h: Es war einmal ein Saxophon, 1h15

Freitag, 08. August

11h: Avishai Cohen in Olympia, 1h01

14h: Es war einmal Michel Legrand, 1h49

17h: Soundtrack to a coup d’état, 2h30, vost

Italiano :

Musinéma: la musica diventa l’eroina dello schermo!

3 proiezioni al giorno, 19 film, 54 proiezioni, 4 incontri, 1 ciné-concert MUSINEMA è un’esperienza unica in cui la settima arte e la musica diventano una cosa sola.

Jazz ammaliante, rock leggendario, ritmi latini, voci indimenticabili: anche quest’anno l’équipe di CineJim32 ha messo a punto per voi un programma eccezionale.

Prenotate le proiezioni in anticipo per essere sicuri di entrare!

Programma completo

Musinéma 2025

Lunedì 21 luglio

ore 11: Brian Jones e i Rolling Stones, 1h38, vost

14:00: Maria, 2h03, vost

17:00: En fanfare, 1h44

Martedì 22 luglio

ore 11: Emilia Perez, 2h10, vost

14:00: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

17.00: C’era una volta Michel Legrand, 1h49

Mercoledì 23 luglio

ore 11: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

14.00: Colonna sonora di un colpo di Stato, 2 ore, vost

17:00: 6 Doin?jazz, 1h00

Giovedì 24 luglio

ore 11: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

14:00: Monsieur Aznavour, 2h13

17:00: Brian Jones e i Rolling Stones, 1h38, vost

Venerdì 25 luglio

ore 11: Maria, 2h03, vost

14.00: C’era una volta Michel Legrand, 1h49

17:00: Diventare Led Zeppelin, 2h01, vost

Sabato 26 luglio

ore 11: I musicisti, 1h42

14.00: Un perfetto sconosciuto, 2h20, vost

ore 17: Avishai Cohen all’Olympia, 1h01

Domenica 27 luglio

ore 11: Colonna sonora di un colpo di stato, 2h30, vost

14:00: En fanfare, 1h44

17:00: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

Lunedì 28 luglio

ore 11: 6 Doin?jazz, 1h00

14.00: Il était une fois un saxophone, 1h15* con relatore ospite

17:00: Emilia Perez, 2h10, vost

Martedì 29 luglio

11.00: C’era una volta un sassofono, 1h15

ore 14.00: Ricordando i girasoli, 1h27* con ospite

ore 17: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

Mercoledì 30 luglio

ore 11: Un perfetto sconosciuto, 2h20, vost

14.00: Kogis, insieme per guarire la Terra, 1h10 con relatore P.I.M

ore 21.00: Ciné-concert Charlot Festival, 1h16

Giovedì 31 luglio

ore 11: C’era una volta Michel Legrand, 1h49

14:00: Avishai Cohen all’Olympia, 1h01

ore 17: Leurs champs du c?ur, 1h18* con relatore P.I.M

Venerdì 01 agosto

ore 11: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

14:00: Emilia Perez, 2h10, vost

17.00: Monsieur Aznavour, 2h13

Sabato 02 agosto

ore 11: Ricordando i girasoli, 1h27

14:00: Brian Jones e i Rolling Stones, 1h38, vost

ore 17: I musicisti, 1h42

Lunedì 04 agosto

ore 11: En fanfare, 1h44

14:00: 6 Doin?jazz, 1h00

17:00: Un perfetto sconosciuto, 2h20, vost

Martedì 05 agosto

ore 11: Brian Jones e i Rolling Stones, 1h38, vost

14:00: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

17:00: Maria, 2h03, vost

Mercoledì 06 agosto

11:00: diventare

14:00: vera

ore 17.00: girasoli

Giovedì 07 agosto

ore 11: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

14:00: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

17:00: Once Upon a Saxophone, 1h15

Venerdì 08 agosto

ore 11: Avishai Cohen all’Olympia, 1h01

14.00: C’era una volta Michel Legrand, 1h49

17.00: Colonna sonora di un colpo di Stato, 2h30, vost

Espanol :

Musinéma: ¡la música se convierte en la heroína de la pantalla!

3 proyecciones al día, 19 películas, 54 proyecciones, 4 encuentros, 1 ciné-concierto MUSINEMA es una experiencia única donde el 7º arte y la música se convierten en uno.

Jazz cautivador, rock legendario, ritmos latinos, voces inolvidables… el equipo de CineJim32 ha preparado otro gran programa para usted este año.

¡Reserva tus proyecciones con antelación para asegurarte la entrada!

Programa completo

Musinéma 2025

Lunes 21 de julio

11h: Brian Jones y los Rolling Stones, 1h38, vost

14.00 h: Maria, 2h03, vost

17h: En fanfarria, 1h44

Martes 22 de julio

11h: Emilia Pérez, 2h10, vost

14:00: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

17h: Érase una vez Michel Legrand, 1h49

Miércoles 23 de julio

11h: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

14.00 h: Banda sonora de un golpe de Estado, 2 horas y media, vost

17h: 6 Doin?jazz, 1h00

Jueves 24 de julio

11h: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

14.00 h: Monsieur Aznavour, 2h13

17.00 h: Brian Jones y los Rolling Stones, 1h38, vost

Viernes 25 de julio

11h: Maria, 2h03, vost

14.00 h: Érase una vez Michel Legrand, 1h49

17.00 h: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

Sábado 26 de julio

11h: Los músicos, 1h42

14.00 h: Un perfecto desconocido, 2h20, vost

17.00 h: Avishai Cohen en el Olympia, 1h01

Domingo 27 de julio

11h: Banda sonora de un golpe de Estado, 2h30, vost

14.00 h: En fanfarria, 1h44

17.00 h: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

Lunes 28 de julio

11h: 6 Doin’jazz, 1h00

14.00 h: Il était une fois un saxophone, 1h15* con orador invitado

17.00 h: Emilia Pérez, 2h10, gratis

Martes 29 de julio

11h: Érase una vez un saxofón, 1h15

14h: Recordando los girasoles, 1h27* con oradores invitados

17.00 h: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

Miércoles 30 de julio

11h: Un perfecto desconocido, 2h20, vost

14.00 h: Kogis, juntos para sanar la Tierra, 1h10 con ponente P.I.M

21.00 h: Cine-concierto Charlot Festival, 1h16

Jueves 31 de julio

11.00 h: Érase una vez Michel Legrand, 1h49

14.00 h: Avishai Cohen en el Olympia, 1h01

17.00 h: Leurs champs du cœur, 1h18* con intervención de P.I.M

Viernes 01 de agosto

11h: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

14h: Emilia Pérez, 2h10, vost

17h: Monsieur Aznavour, 2h13

Sábado 2 de agosto

11h: Recordando a los Girasoles, 1h27

14h: Brian Jones y los Rolling Stones, 1h38, vost

17h: Los músicos, 1h42

Lunes 04 de agosto

11h: En fanfarria, 1h44

14h: 6 Doin?jazz, 1h00

17.00 h: Un perfecto desconocido, 2h20, vost

Martes 05 de agosto

11h: Brian Jones y los Rolling Stones, 1h38, vost

14.00 h: Au rythme de Véra Köln 75, 1h56, vost

17h: Maria, 2h03, vost

Miércoles 06 agosto

11h: becoming

14h: vera

17h: girasoles

Jueves 07 agosto

11h: Becoming Led Zeppelin, 2h01, vost

14h: Buena Vista Social Club, 1h45, vost

17h: Once Upon a Saxophone, 1h15

Viernes 8 de agosto

11h: Avishai Cohen en el Olympia, 1h01

14.00: Érase una vez Michel Legrand, 1h49

17.00 h: Banda sonora de un golpe de Estado, 2h30, vost

L’événement Festival Musinéma Marciac a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65