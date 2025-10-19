FESTIVAL MUSIQUE ANCIENNE ENSEMBLE PÉROTIN LE GRAND Saint-Martin-de-Londres

FESTIVAL MUSIQUE ANCIENNE ENSEMBLE PÉROTIN LE GRAND Saint-Martin-de-Londres dimanche 19 octobre 2025.

Créé en 2020, l’Ensemble Pérotin le Grand, dirigé par Sylvain Dieudonné, valorise le patrimoine musical de Notre-Dame de Paris, du chant grégorien aux créations contemporaines. Spécialiste des musiques médiévales, Dieudonné en assure aussi la recherche et l’enseignement au CNSMD de Paris.

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

English :

Created in 2020, the Ensemble Pérotin le Grand, directed by Sylvain Dieudonné, promotes the musical heritage of Notre-Dame de Paris, from Gregorian chant to contemporary creations. A specialist in medieval music, Dieudonné is also responsible for research and teaching at the CNSMD de Paris.

German :

Das 2020 gegründete Ensemble Pérotin le Grand unter der Leitung von Sylvain Dieudonné wertet das musikalische Erbe von Notre-Dame de Paris auf, vom gregorianischen Gesang bis hin zu zeitgenössischen Kreationen. Dieudonné ist Spezialist für mittelalterliche Musik und forscht und lehrt am CNSMD de Paris.

Italiano :

Creato nel 2020, l’Ensemble Pérotin le Grand, diretto da Sylvain Dieudonné, promuove il patrimonio musicale di Notre-Dame de Paris, dal canto gregoriano alle opere contemporanee. Specialista di musica medievale, Dieudonné è anche responsabile della ricerca e dell’insegnamento presso il CNSMD di Parigi.

Espanol :

Creado en 2020, el Ensemble Pérotin le Grand, dirigido por Sylvain Dieudonné, promueve el patrimonio musical de Notre-Dame de París, desde el canto gregoriano hasta las obras contemporáneas. Especialista en música medieval, Dieudonné es también responsable de investigación y docencia en el CNSMD de París.

