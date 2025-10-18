FESTIVAL MUSIQUE ANCIENNE LES OMBRES & FIONA MCGOWN Saint-Jean-de-Buèges

FESTIVAL MUSIQUE ANCIENNE LES OMBRES & FIONA MCGOWN Saint-Jean-de-Buèges samedi 18 octobre 2025.

FESTIVAL MUSIQUE ANCIENNE LES OMBRES & FIONA MCGOWN

Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Fondé par Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, Les Ombres revisite le répertoire baroque avec une approche moderne, poétique et engagée, saluée par la critique internationale.

La mezzo-soprano Fiona McGown se distingue par ses rôles mozartiens et baroques, ses collaborations avec de grands chefs et ses enregistrements primés.

Fondé par Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, Les Ombres revisite le répertoire baroque avec une approche moderne, poétique et engagée, saluée par la critique internationale.

La mezzo-soprano Fiona McGown se distingue par ses rôles mozartiens et baroques, ses collaborations avec de grands chefs et ses enregistrements primés. .

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie

English :

Founded by Margaux Blanchard and Sylvain Sartre, Les Ombres revisits the Baroque repertoire with a modern, poetic and committed approach, acclaimed by international critics.

Mezzo-soprano Fiona McGown is renowned for her Mozart and Baroque roles, her collaborations with great conductors and her award-winning recordings.

German :

Das von Margaux Blanchard und Sylvain Sartre gegründete Ensemble Les Ombres bearbeitet das Barockrepertoire mit einem modernen, poetischen und engagierten Ansatz, der von der internationalen Kritik gelobt wird.

Die Mezzosopranistin Fiona McGown zeichnet sich durch ihre Mozart- und Barockrollen, ihre Zusammenarbeit mit großen Dirigenten und ihre preisgekrönten Aufnahmen aus.

Italiano :

Fondato da Margaux Blanchard e Sylvain Sartre, Les Ombres rivisita il repertorio barocco con un approccio moderno, poetico e impegnato, acclamato dalla critica internazionale.

Il mezzosoprano Fiona McGown è nota per i suoi ruoli mozartiani e barocchi, per le sue collaborazioni con grandi direttori d’orchestra e per le sue pluripremiate registrazioni.

Espanol :

Fundada por Margaux Blanchard y Sylvain Sartre, Les Ombres revisita el repertorio barroco con un enfoque moderno, poético y comprometido, aclamado por la crítica internacional.

La mezzosoprano Fiona McGown destaca por sus papeles mozartianos y barrocos, sus colaboraciones con grandes directores y sus premiadas grabaciones.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ANCIENNE LES OMBRES & FIONA MCGOWN Saint-Jean-de-Buèges a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP