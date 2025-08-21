Festival musique Chez Hubert Festival 2026 Le Juch

Festival musique Chez Hubert Festival 2026 Le Juch vendredi 14 août 2026.

Festival musique Chez Hubert Festival 2026

Le Juch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

VENEZ DÉGUSTER DE NOUVEAUX SONS INTERNATIONAUX

Être ensemble, écouter de la musique, danser, boire et manger de délicieux plats, rencontrer d’anciens et de nouveaux amis, passer du bon temps ensemble. .

Le Juch 29100 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival musique Chez Hubert Festival 2026 Le Juch a été mis à jour le 2025-08-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ