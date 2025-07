Festival Musique cordiale concert de midi30 gratuit chapelle des Cyprès Fayence Chemin de Notre-dame Fayence

Chemin de Notre-dame Chapelle Notre-Dame des Cyprès Fayence Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 12:30:00

fin : 2025-08-09 13:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Dans la charmante chapelle de Notre-Dame des Cyprès, à midi 30, un savoureux concert vous y attend.

Chemin de Notre-dame Chapelle Notre-Dame des Cyprès Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 02 07 53 info@musique-cordiale.com

English :

In the charming chapel of Notre-Dame des Cyprès, at 12:30 pm, a delicious concert awaits you.

German :

In der bezaubernden Kapelle Notre-Dame des Cyprès erwartet Sie um 12.30 Uhr ein schmackhaftes Konzert.

Italiano :

Nell’affascinante cappella di Notre-Dame des Cyprès, alle 12.30, vi aspetta un delizioso concerto.

Espanol :

En la encantadora capilla de Notre-Dame des Cyprès, a las 12:30 h, le espera un delicioso concierto.

