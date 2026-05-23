Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes Eglise Saint André Tourrettes
Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes Eglise Saint André Tourrettes mercredi 5 août 2026.
Tourrettes
Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes
Eglise Saint André 2, rue du Baou Tourrettes Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:30:00
fin : 2026-08-05 13:30:00
Date(s) :
2026-08-05
L’ensemble de Musique Cordiale interprétera des œuvres classiques qui vous raviront.
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Eglise Saint André 2, rue du Baou Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com
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English :
The Musique Cordiale ensemble will perform classical works that will delight you.
L’événement Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes Tourrettes a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence