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Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes Eglise Saint André Tourrettes

Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes Eglise Saint André Tourrettes mercredi 5 août 2026.

Lieu : Eglise Saint André

Adresse : 2, rue du Baou

Ville : 83440 Tourrettes

Département : Var

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Tourrettes

Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes

Eglise Saint André 2, rue du Baou Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 12:30:00
fin : 2026-08-05 13:30:00

Date(s) :
2026-08-05

L’ensemble de Musique Cordiale interprétera des œuvres classiques qui vous raviront.
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Eglise Saint André 2, rue du Baou Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@festivalcordiale.com

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English :

The Musique Cordiale ensemble will perform classical works that will delight you.

L’événement Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’Eglise Saint-André à Tourrettes Tourrettes a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence