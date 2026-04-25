Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt place de l’église Saint-Paul-en-Forêt
Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt place de l’église Saint-Paul-en-Forêt jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Paul-en-Forêt
Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt
place de l’église Eglise de la Conversion de saint Paul Saint-Paul-en-Forêt Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Concert baroque à 19h.
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place de l’église Eglise de la Conversion de saint Paul Saint-Paul-en-Forêt 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com
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English :
Baroque concert at 7pm.
L’événement Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt Saint-Paul-en-Forêt a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence