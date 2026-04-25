Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt place de l’église Saint-Paul-en-Forêt

Saint-Paul-en-Forêt

Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt

place de l’église Eglise de la Conversion de saint Paul Saint-Paul-en-Forêt Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Concert baroque à 19h.

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place de l’église Eglise de la Conversion de saint Paul Saint-Paul-en-Forêt 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musique-cordiale.com

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English :

Baroque concert at 7pm.

L’événement Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt Saint-Paul-en-Forêt a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence