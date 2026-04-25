Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt place de l’église Saint-Paul-en-Forêt

Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt place de l’église Saint-Paul-en-Forêt jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Eglise de la Conversion de saint Paul

Ville : 83440 Saint-Paul-en-Forêt

Département : Var

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Paul-en-Forêt

Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt

place de l’église Eglise de la Conversion de saint Paul Saint-Paul-en-Forêt Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Concert baroque à 19h.
  .

place de l’église Eglise de la Conversion de saint Paul Saint-Paul-en-Forêt 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@musique-cordiale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baroque concert at 7pm.

L’événement Festival Musique Cordiale -église de la Conversion à Saint-Paul-en-Forêt Saint-Paul-en-Forêt a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence