Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Jards

Festival Musique d’été

Saint-Pierre-de-Jards Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

L’association J’arts com dévoile sa programmation culturelle 2026, articulée autour du répertoire baroque et d’un hommage à George Sand, à l’occasion du 150ᵉ anniversaire de sa disparition. Concerts itinérants et rendez-vous patrimoniaux rythmeront la saison dans plusieurs communes du territoire.

La nouvelle édition du Festival Musique d’été se tiendra dans le cadre chaleureux et patrimonial de l’église de Saint-Pierre-de-Jards. Le festival mettra particulièrement en lumière le clavecin, instrument emblématique de cette époque, dont les sonorités délicates et raffinées permettront au public de redécouvrir les grandes œuvres du répertoire baroque. Pendant deux jours, les spectateurs pourront profiter de concerts proposés dans un lieu chargé d’histoire, tout en découvrant un univers musical où se mêlent élégance, créativité et émotion. 15 .

Saint-Pierre-de-Jards 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 15 71 82 communication@jartscom.fr

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English :

The association J’arts com organizes its summer festival with a rich program of classical music in Berry.

L’événement Festival Musique d’été Saint-Pierre-de-Jards a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Champs d’Amour