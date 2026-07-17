Festival Musique en bord de Seine English Heritage Notre-Dame-de-l’Isle

Informations pratiques

Notre-Dame-de-l’Isle

Festival Musique en bord de Seine English Heritage

Église de Notre Dame de l’Isle Notre-Dame-de-l’Isle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

L’Église de Notre-Dame-de-l’Isle et sa nef médiévale seront l’écrin parfait pour le dialogue entre les siècles proposé lors de ce concert, qui explore les liens entre la musique baroque anglaise, dont celle de l’immense Henry Purcell, et la seconde génération de compositeurs du renouveau musical britannique au XXe siècle, emmenée par Benjamin Britten. Admirations, influences, hommages, inspirations, variations, réécritures et autres adaptations sont donc au programme de ce concert, qui culmine avec l’extraordinaire Quatuor à cordes n°2 de Britten, composé pour les 250 ans de Purcell, et dont le monumental troisième mouvement figure parmi les chefs-d’œuvres absolus du répertoire.

Au programme

William Byrd Ave verum corpus (arrangement pour quatuor à cordes de Stefano Pierini)

Henry Purcell/Benjamin Britten Chaconne pour cordes

Henry Purcell/Michael Tippett Music for a While, Z. 583 pour voix et piano

Henry Purcell/Benjamin Britten 3 airs pour voix et piano Evening Hymn, Z. 193 ; There’s Not a Swain of the Plain, Z. 587 ; Sweeter Than Roses, Z. 585

Frank Bridge Lament pour deux altos

Henry Purcell Fantaisie à 4 voix, Z. 737 en Fa mineur pour cordes

Henry Purcell/Peter Warlock Fantaisia upon One Note, Z. 745 pour cordes

Benjamin Britten Quatuor à cordes n°2, op. 36

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Église de Notre Dame de l’Isle Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine English Heritage

L’événement Festival Musique en bord de Seine English Heritage Notre-Dame-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération