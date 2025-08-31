Festival « Musique en Bouriane » Duo Bensa Cardinot Marminiac

Festival « Musique en Bouriane » Duo Bensa Cardinot Marminiac dimanche 31 août 2025.

Festival « Musique en Bouriane » Duo Bensa Cardinot

Eglise Saint-Vincent Marminiac Lot

Début : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-31

Dans le cadre du festival « Musique en Bouriane », le Duo Bensa-Cardinot se produira en l’église de Marminiac.

Cécile Cardinot, voix et guitare et Olivier Bensa, guitare et luth vous proposeront des musiques pour voix et guitare et des musiques d’inspiration populaire pour deux guitares.

Musique pour voix et guitare :

Dowland, Lambert, Bensa, Massenet

Musique d’inspiration populaire pour deux guitares :

Hermetto Pascoal, Nonato Luiz,

Olivier Bensa, Astor Piazzolla

Apéritif dinatoire offert à la clôture du festival 18 .

Eglise Saint-Vincent Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 81 78 72 44

English :

As part of the « Musique en Bouriane » festival, the Duo Bensa-Cardinot will be performing in the church of Marminiac.

Cécile Cardinot, voice and guitar, and Olivier Bensa, guitar and lute, will perform music for voice and guitar, and folk music for two guitars.

German :

Im Rahmen des Festivals « Musique en Bouriane » wird das Duo Bensa-Cardinot in der Kirche von Marminiac auftreten.

Cécile Cardinot, Stimme und Gitarre, und Olivier Bensa, Gitarre und Laute, werden Ihnen Musik für Stimme und Gitarre und volkstümlich inspirierte Musik für zwei Gitarren präsentieren.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Musique en Bouriane », il Duo Bensa-Cardinot si esibirà nella chiesa di Marminiac.

Cécile Cardinot, voce e chitarra, e Olivier Bensa, chitarra e liuto, eseguiranno musica per voce e chitarra e musica popolare per due chitarre.

Espanol :

En el marco del festival « Musique en Bouriane », el dúo Bensa-Cardinot actuará en la iglesia de Marminiac.

Cécile Cardinot, voz y guitarra, y Olivier Bensa, guitarra y laúd, interpretarán música para voz y guitarra y música folclórica para dos guitarras.

