Festival « Musique en Bouriane » Quatuor Métamorphoses Les Arques

Festival « Musique en Bouriane » Quatuor Métamorphoses Les Arques samedi 30 août 2025.

Festival « Musique en Bouriane » Quatuor Métamorphoses

Eglise St Laurent Les Arques Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Dans le cadre du festival « Musique en Bouriane », le Quatuor Métamorphoses se produira dans l’église.

Diplômé du CNSMDP, membre nominé de l’European Chamber Music Academy, lauréat de ProQuartet, de la Philharmonie de Paris et des Fondations de Royaumont et Villefavard, le Quatuor Métamorphoses jette un regard jeune et réfléchi sur le répertoire flamboyant du quatuor à cordes.

Mathilde Potier, violon

Pierre Liscia-Beaurenaut, violon

Jean-Baptiste Souchon-Graziani, alto

Madeleine Douçot, violoncelle

Programme :

Quatuors à cordes de Mozart, Tchaikovsky, Schubert 18 .

Eglise St Laurent Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 6 81 78 72 44

English :

As part of the « Musique en Bouriane » festival, the Métamorphoses Quartet will be performing in the church.

Graduates of the CNSMDP, nominated member of the European Chamber Music Academy, laureate of ProQuartet, the Philharmonie de Paris and the Foundations of Royaumont and Villefavard, the Quatuor Métamorphoses takes a youthful, reflective look at the string quartet’s flamboyant repertoire.

German :

Im Rahmen des Festivals « Musique en Bouriane » wird das Quatuor Métamorphoses in der Kirche auftreten.

Das Quatuor Métamorphoses ist Absolvent des CNSMDP, nominiertes Mitglied der European Chamber Music Academy, Preisträger von ProQuartet, der Pariser Philharmonie und der Stiftungen von Royaumont und Villefavard. Es wirft einen jungen und nachdenklichen Blick auf das flammende Repertoire des Streichquartetts.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Musique en Bouriane », il Quartetto Métamorphoses si esibirà nella chiesa.

Diplomato al CNSMDP, nominato membro dell’Accademia Europea di Musica da Camera, premiato da ProQuartet, dalla Philharmonie de Paris e dalle Fondazioni Royaumont e Villefavard, il Quatuor Métamorphoses getta uno sguardo giovane e riflessivo sul repertorio fiammeggiante del quartetto d’archi.

Espanol :

En el marco del festival « Musique en Bouriane », el Cuarteto Métamorphoses actuará en la iglesia.

Diplomado por el CNSMDP, miembro nominado de la Academia Europea de Música de Cámara, premiado por ProQuartet, la Philharmonie de Paris y las fundaciones Royaumont y Villefavard, el Cuarteto Métamorphoses lanza una mirada joven y reflexiva sobre el flamígero repertorio del cuarteto de cuerda.

L’événement Festival « Musique en Bouriane » Quatuor Métamorphoses Les Arques a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cazals-Salviac