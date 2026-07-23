FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES Festes-et-Saint-André
lundi 3 août 2026 · Festes-et-Saint-André
Informations pratiques
Festes-et-Saint-André
FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES
Festes-et-Saint-André Aude
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Le Trio Sypniewski se produira dans l’église de Festes.
Trois jeunes musiciennes, confirmées et reconnues, ayant remporté plusieurs concours internationaux.
Concert à 19h
Buvette et petite restauration sur place.
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Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 63 87 77 82 musiqueenfestes@gmail.com
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English :
The Sypniewski Trio will perform at the Festes Church.
Three young, accomplished, and acclaimed musicians who have won several international competitions.
Concert at 7:00 p.m.
Refreshments and light snacks available on site.
L’événement FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES Festes-et-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-23 par