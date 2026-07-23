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FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES Festes-et-Saint-André

lundi 3 août 2026 · Festes-et-Saint-André

FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES Festes-et-Saint-André

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
11300 Festes-et-Saint-André
Département
Aude
Tarif
30 30

Festes-et-Saint-André

FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES

Festes-et-Saint-André Aude

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Le Trio Sypniewski se produira dans l’église de Festes.

Trois jeunes musiciennes, confirmées et reconnues, ayant remporté plusieurs concours internationaux.

Concert à 19h

Buvette et petite restauration sur place.
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Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 63 87 77 82  musiqueenfestes@gmail.com

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English :

The Sypniewski Trio will perform at the Festes Church.

Three young, accomplished, and acclaimed musicians who have won several international competitions.

Concert at 7:00 p.m.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES Festes-et-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-23 par