Informations pratiques

Festes-et-Saint-André

FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES

Festes-et-Saint-André Aude

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Le Trio Sypniewski se produira dans l’église de Festes.

Trois jeunes musiciennes, confirmées et reconnues, ayant remporté plusieurs concours internationaux.

Concert à 19h

Buvette et petite restauration sur place.

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Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 63 87 77 82 musiqueenfestes@gmail.com

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English :

The Sypniewski Trio will perform at the Festes Church.

Three young, accomplished, and acclaimed musicians who have won several international competitions.

Concert at 7:00 p.m.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE EN FESTES Festes-et-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-23 par