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Festival Musique en Omois, Marigny-en-Orxois, Marigny-en-Orxois

Festival Musique en Omois, Marigny-en-Orxois, Marigny-en-Orxois

Festival Musique en Omois, Marigny-en-Orxois, Marigny-en-Orxois vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Marigny-en-Orxois

Adresse : Marigny-en-Orxois

Ville : 02810 Marigny-en-Orxois

Département : Aisne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Festival Musique en Omois Vendredi 17 juillet, 20h00 Marigny-en-Orxois Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

Dans le sud de l’Aisne, le festival « Musique en Omois » s’impose comme le rendez-vous incontournable de l’été depuis quarante ans. Le principe : des concerts gratuits et itinérants dans plusieurs villages.

Marigny-en-Orxois Marigny-en-Orxois Marigny-en-Orxois 02810 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/musique.en.omois/ »}]
Akab + 1ère partie : Como Como Musique

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