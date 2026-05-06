Mont-Saint-Père

Festival Musique en Omois

Mont-Saint-Père Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03

Né en 1984, le Festival MUSIQUE EN OMOIS a évolué au fil des années jusqu’à devenir un des rendez-vous incontournables de l’été, dans le Sud de l’Aisne. Autour d’une série de soirées concerts offertes chaque vendredi de Juillet dans une commune différente, le PETR UCCSA permet tout à la fois la création de moments conviviaux et un rapprochement de l’offre culturelle avec les territoires ruraux.

Notre territoire, le Sud de l’Aisne, est riche. Riche de son patrimoine (naturel, culturel, patrimonial) et des initiatives et actions engagées par les acteurs privés, publics et associatifs. Le PETR UCCSA est un appui à ces dynamiques locales pour fédérer, partager et construire ensemble notre territoire de demain.

Avec la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne et de nombreux partenaires, le PETR UCCSA assure la mise en place et le suivi de nombreux dispositifs sur notre territoire.

Né en 1984, le Festival MUSIQUE EN OMOIS a évolué au fil des années jusqu’à devenir un des rendez-vous incontournables de l’été, dans le Sud de l’Aisne. Autour d’une série de soirées concerts offertes chaque vendredi de Juillet dans une commune différente, le PETR UCCSA permet tout à la fois la création de moments conviviaux et un rapprochement de l’offre culturelle avec les territoires ruraux.

Notre territoire, le Sud de l’Aisne, est riche. Riche de son patrimoine (naturel, culturel, patrimonial) et des initiatives et actions engagées par les acteurs privés, publics et associatifs. Le PETR UCCSA est un appui à ces dynamiques locales pour fédérer, partager et construire ensemble notre territoire de demain.

Avec la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne et de nombreux partenaires, le PETR UCCSA assure la mise en place et le suivi de nombreux dispositifs sur notre territoire. .

Mont-Saint-Père 02400 Aisne Hauts-de-France

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English :

Born in 1984, the MUSIQUE EN OMOIS Festival has evolved over the years to become one of the summer?s must-see events in the southern Aisne region. The PETR ? UCCSA has created a series of ? concert evenings every Friday in July in a different commune, creating a convivial atmosphere and bringing cultural events closer to rural areas.

Our region, Sud de l’Aisne, is rich. Rich in its natural, cultural and heritage assets, and in the initiatives and actions undertaken by private, public and associative players. The PETR ? UCCSA supports these local dynamics to federate, share and build together our territory of tomorrow.

Together with the Communauté d?Agglomération de la Région de Château-Thierry, the Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne and numerous partners, the PETR ? UCCSA is responsible for setting up and monitoring a number of initiatives in our region.

L’événement Festival Musique en Omois Mont-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne