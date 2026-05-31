Festival Musique en Omois, Nogentel, Nogentel
Festival Musique en Omois, Nogentel, Nogentel vendredi 24 juillet 2026.
Festival Musique en Omois Vendredi 24 juillet, 20h00 Nogentel Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00
Dans le sud de l’Aisne, le festival « Musique en Omois » s’impose comme le rendez-vous incontournable de l’été depuis quarante ans. Le principe : des concerts gratuits et itinérants dans plusieurs villages.
Nogentel Nogentel Nogentel 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/musique.en.omois/ »}]
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