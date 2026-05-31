Festival Musique en Omois, Nogentel, Nogentel

Festival Musique en Omois Vendredi 24 juillet, 20h00 Nogentel Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Dans le sud de l’Aisne, le festival « Musique en Omois » s’impose comme le rendez-vous incontournable de l’été depuis quarante ans. Le principe : des concerts gratuits et itinérants dans plusieurs villages.

Nogentel Nogentel Nogentel 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/musique.en.omois/ »}]

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