Festival Musique en Sol Concert de la Loge Stabat Mater Abbaye de Chancelade Chancelade
Festival Musique en Sol Concert de la Loge Stabat Mater Abbaye de Chancelade Chancelade vendredi 7 août 2026.
Chancelade
Festival Musique en Sol Concert de la Loge Stabat Mater
Abbaye de Chancelade 10 Place de l’Abbaye Chancelade Dordogne
Tarif : 31.8 – 31.8 – 31.8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7 août 2026 Abbaye de Chancelade à 20h30
Julien Chauvin & Le Concert de la Loge.
Programme d’une intensité rare le bouleversant Stabat Mater de Pergolèse, porté par la voix et l’émotion, et le
flamboyant 5e Concerto brandebourgeois de Bach .
Vendredi 7 août 2026 Abbaye de Chancelade à 20h30
Avec son violon et une énergie communicative, Julien Chauvin insuffle une nouvelle vie aux chefs-d’œuvre du répertoire baroque. Musicien engagé et passionné, il redonne à cette musique toute sa force expressive, entre rigueur historique et liberté d’interprétation. Fondateur du Concert de la Loge, il fait revivre l’esprit des grandes soirées musicales du XVIIIe siècle, où virtuosité, dialogue et émotion se rencontrent. Sous sa direction, l’ensemble se distingue par des interprétations vibrantes, lumineuses et profondément humaines, qui séduisent les scènes et festivals les plus prestigieux.
Programme d’une intensité rare, le bouleversant Stabat Mater de Pergolèse, porté par la voix et l’émotion, et le
flamboyant 5e Concerto brandebourgeois de Bach .
Réservation à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux. .
Abbaye de Chancelade 10 Place de l’Abbaye Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
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English : Festival Musique en Sol Concert de la Loge Stabat Mater
Friday, August 7, 2026 Abbaye de Chancelade, 8:30 p.m
Julien Chauvin & Le Concert de la Loge.
A program of rare intensity: Pergolesi?s moving Stabat Mater , carried by voice and emotion, and Bach?s flamboyant
and Bach?s flamboyant 5th Brandenburg Concerto.
L’événement Festival Musique en Sol Concert de la Loge Stabat Mater Chancelade a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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