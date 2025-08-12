Festival Musique en Sol Dévotion et suavité Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux

Les concerts de Musique en Sol pour 2025 ont retenu un programme prestigieux, varié et riche de découvertes et d’émotions.

Mardi 12 août 2025 Eglise de la Cité à 20h30

Programme

Maude Gratton, orgue et Chantal Santon, soprano

Purcell, Couperin, Scarlatti et Bach

Réservation à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux au 05.53.53.10.63 ou par mail à contact@tourisme-grandperigueux.fr ou en vente en ligne depuis notre partenaire FESTIK.

Tarif 25€

Tarif réduit 15€

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Eglise Saint-Etienne de la Cité 10 Avenue Cavaignac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 76 89 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Festival Musique en Sol Dévotion et suavité

The concerts organised by Musique en Sol pour 2025 feature a prestigious and varied programme full of discoveries and emotions.

Tuesday 12 August 2025 Abbaye de Chancelade at 8.30pm

Bookings at the Grand Périgueux Tourist Office on 05.53.53.10.63 or by email at contact@tourisme-grandperigueux.

German : Festival Musique en Sol Dévotion et suavité

Die Konzerte von Musique en Sol für 2025 haben ein prestigeträchtiges, vielfältiges Programm ausgewählt, das reich an Entdeckungen und Emotionen ist.

Dienstag, 12. August 2025 Abtei von Chancelade um 20:30 Uhr

Italiano :

I concerti di Musique en Sol pour 2025 hanno scelto un programma prestigioso e vario, ricco di scoperte ed emozioni.

Martedì 12 agosto 2025 Eglise de la Cité, ore 20.30

Espanol : Festival Musique en Sol Dévotion et suavité

Los conciertos organizados por Musique en Sol pour 2025 presentan un programa prestigioso y variado, lleno de descubrimientos y emociones.

Martes 12 de agosto de 2025 Abadía de Chancelade a las 20:30

