Festival Musique en tribune 2026 : An Evening Hymn to Henry Purcell Place Saint-Hilaire Pesmes
vendredi 2 octobre 2026 · Place Saint-Hilaire · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Festival Musique en tribune 2026 : An Evening Hymn to Henry Purcell
Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Henry Purcell est l’un des plus audacieux génies de la musique baroque anglaise. Caractérisée par une très grande élégance, son écriture fine et novatrice était tant admirée de ses pairs qu’ils l’avaient surnommé de son vivant l’Orpheus Britannicus.
Purcell a composé un très grand nombre d’Ayres et de Songs destinés à une voix soliste et basse continue qui explorent des sujets variés : amour, magie, folie… Pour souligner les désordres psychiques des personnages mis en musique, il n’a pas hésité à utiliser des chromatismes délirants, des mélodies échevelées et passionnées, des rythmes fantasques et
obsédants, parfois même incohérents.
Véritables opéras miniatures, les Mad Songs sont à placer au sommet de sa production musicale. .
Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com
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English : Festival Musique en tribune 2026 : An Evening Hymn to Henry Purcell
L’événement Festival Musique en tribune 2026 : An Evening Hymn to Henry Purcell Pesmes a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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