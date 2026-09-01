Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille Place Saint-Hilaire Pesmes
dimanche 4 octobre 2026 · Place Saint-Hilaire · Pesmes
Informations pratiques
Pesmes
Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille
Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Les royaumes de Naples et de Sicile se voient gouvernés, dès le début du XVIe siècle, par le puissant royaume d’Espagne.
Durant deux cents ans, compositeurs et musiciens, mais aussi facteurs d’instruments voyagent d’un côté à l’autre de la Méditerranée. Les styles d’écriture, les chansons, les danses populaires s’échangent alors et se mélangent, formant ainsi une unité entre les sonorités ibériques et de l’Italie méridionale .
Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille
L’événement Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille Pesmes a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)
- Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes 18 septembre 2026
- Visite libre du château de Pesmes, Château de Pesmes, Pesmes 19 septembre 2026
- Visite du Fief d’Andelot, Fief d’Andelot, Pesmes 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine visite Château de Pesmes Pesmes 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Rue du Prieuré Pesmes 19 septembre 2026