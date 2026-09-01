Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille Place Saint-Hilaire Pesmes

Informations pratiques

Pesmes

Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille

Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Les royaumes de Naples et de Sicile se voient gouvernés, dès le début du XVIe siècle, par le puissant royaume d’Espagne.

Durant deux cents ans, compositeurs et musiciens, mais aussi facteurs d’instruments voyagent d’un côté à l’autre de la Méditerranée. Les styles d’écriture, les chansons, les danses populaires s’échangent alors et se mélangent, formant ainsi une unité entre les sonorités ibériques et de l’Italie méridionale .

Place Saint-Hilaire Eglise Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 91 10 50 contact@orgue-musique-pesmes.com

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English : Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille

L’événement Festival Musique en tribune 2026 : De Naples à la Castille Pesmes a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY