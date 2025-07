FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla jeudi 7 août 2025.

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE

Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

Date(s) :

2025-08-07

17h Marché gourmand de la vallée de la Rotjà animé par Basqali

Mairie, Fuilla du bas

20h Bal folk avec Bazar Manyac suivi de IncoNico &

the Black Indigo

Jardins de la Mairie, Fuilla du bas, entrée libre

Buvette, restauration

.

Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19

English :

5pm: Gourmet market in the Rotjà Valley, hosted by « Basqali »

Town Hall, Fuilla du bas

8pm: Folk ball with « Bazar Manyac » followed by « IncoNico &

the Black Indigo

Jardins de la Mairie, Fuilla du bas, free admission

Refreshment bar, catering

German :

17 Uhr: Gourmet-Markt aus dem Rotjà-Tal mit Musik von « Basqali »

Rathaus, Fuilla du bas

20h: Folk-Ball mit « Bazar Manyac », gefolgt von « IncoNico &

the Black Indigo »

Gärten des Rathauses, Fuilla du bas, freier Eintritt

Getränkestand, Essen

Italiano :

ore 17.00: Mercato gastronomico nella valle di Rotjà, ospitato da Basqali

Municipio, Fuilla du bas

ore 20.00: Ballo folkloristico con « Bazar Manyac » seguito da « IncoNico &

l’Indaco Nero

Giardini della Mairie, Fuilla du bas, ingresso libero

Bar, catering

Espanol :

17.00 h: Mercado gastronómico en el valle del Rotjà, organizado por Basqali

Ayuntamiento, Fuilla du bas

20.00 h: Baile folclórico con « Bazar Manyac » seguido de « IncoNico &

the Black Indigo

Jardins de la Mairie, Fuilla du bas, entrada libre

Bar, catering

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2025-07-07 par OTI CONFLENT CANIGO