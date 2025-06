Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Saint-Savin 21 juillet 2025 18:00

Vienne

Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe 2 Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 18:00:00

fin : 2025-07-21 19:00:00

Date(s) :

2025-07-21

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-24

2025-07-25

Le Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe, sous la direction artistique d’Anna et Philippe Argenty, promet une expérience musicale riche et variée. Du 21 au 24 juillet, le public pourra profiter de cinq concerts exceptionnels. Le lundi 21 juillet à La Bussière, un concert jeunes talents mettra en scène le Trio Giocoso, un trio de saxophones. Les trois jours suivants à l’Abbaye de St Savin, à partir du mardi 22 juillet, le festival propose un programme éclectique un concert symphonique autour de la VIIème symphonie de Beethoven, un récital de trio chant-flûte-piano autour de Strauss, et un récital clarinette-piano. La clôture se fera à Saulgé avec une soirée mêlant musique classique et flamenco . Visites guidées et foodtrucks sont également au programme. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine musical et architectural de la région. .

2 Place de la Libération

Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 30 35 75 assompvg@gmail.com

English : Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

German : Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

Italiano :

Espanol : Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

