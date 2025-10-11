Festival musique et texte É-Mots-Sons Baldenheim
Festival musique et texte É-Mots-Sons
1a rue de l’Eglise Baldenheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-12
Festival avec lectures de roman et de contes illustrées par de la musique
Et voici que, se mêlant aux mots, les sons résonnaient et soulevaient nos coeurs d’émotions.
Samedi Tous les matins du monde. Spectacle alternant lectures du roman de Pascal Quignard et musique de Marin Marais et monsieur de Sainte Colombe.
Récitante Marie Smouts
Ensemble Grünewald Chantal Baeumler, Sylvain Latour, violes de gambe
Dimanche contes de sages soufis. Lecture de contes de sages soufis illustrée par tous les types de musique allant du traditionnel au contemporain.
Conteuse Dominique Cesard
Ensemble Plaisir de musique Marta Kratochvílová, traverso & Jan Cižmár, luth et théorbe
Tout public .
1a rue de l’Eglise Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 66 32 37
English :
Festival with musical readings of novels and stories
German :
Festival mit Roman- und Märchenlesungen, die mit Musik illustriert werden
Italiano :
Festival con letture di romanzi e racconti accompagnati da musica
Espanol :
Festival con lecturas de novelas y cuentos acompañadas de música
