Festival musique et texte É-Mots-Sons Baldenheim samedi 11 octobre 2025.

1a rue de l’Eglise Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-12

Festival avec lectures de roman et de contes illustrées par de la musique

Et voici que, se mêlant aux mots, les sons résonnaient et soulevaient nos coeurs d’émotions.

Samedi Tous les matins du monde. Spectacle alternant lectures du roman de Pascal Quignard et musique de Marin Marais et monsieur de Sainte Colombe.

Récitante Marie Smouts

Ensemble Grünewald Chantal Baeumler, Sylvain Latour, violes de gambe

Dimanche contes de sages soufis. Lecture de contes de sages soufis illustrée par tous les types de musique allant du traditionnel au contemporain.

Conteuse Dominique Cesard

Ensemble Plaisir de musique Marta Kratochvílová, traverso & Jan Cižmár, luth et théorbe

Tout public .

1a rue de l’Eglise Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 66 32 37

English :

Festival with musical readings of novels and stories

German :

Festival mit Roman- und Märchenlesungen, die mit Musik illustriert werden

Italiano :

Festival con letture di romanzi e racconti accompagnati da musica

Espanol :

Festival con lecturas de novelas y cuentos acompañadas de música

L’événement Festival musique et texte É-Mots-Sons Baldenheim a été mis à jour le 2025-09-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme