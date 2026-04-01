Festival musiques à tous vents Salle polyvalente Artix
Festival musiques à tous vents Salle polyvalente Artix samedi 25 avril 2026.
Artix
Festival musiques à tous vents
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert des harmonies d’Artix 60 choristes et Michel Palay. .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50
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English : Festival musiques à tous vents
L’événement Festival musiques à tous vents Artix a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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