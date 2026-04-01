Festival musiques à tous vents Salle polyvalente Artix

Artix

Festival musiques à tous vents

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert des harmonies d’Artix 60 choristes et Michel Palay. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50

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English : Festival musiques à tous vents

L’événement Festival musiques à tous vents Artix a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn