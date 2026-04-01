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Festival musiques à tous vents Salle polyvalente Artix

Festival musiques à tous vents Salle polyvalente Artix

Festival musiques à tous vents Salle polyvalente Artix dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Avenue de la 2ème Division Blindée

Ville : 64170 Artix

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-26T17:00:00

Fin : 2026-04-26T

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Artix

Festival musiques à tous vents

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concert des harmonies d’Artix et d’Orthez et le Brass Band d’Artix.   .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50 

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English : Festival musiques à tous vents

L’événement Festival musiques à tous vents Artix a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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