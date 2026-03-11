Festival musiques au Pays de Pierre Loti. Pop ‘Opéra en Méditerranée Saint-Denis-d’Oléron
Festival musiques au Pays de Pierre Loti. Pop ‘Opéra en Méditerranée Saint-Denis-d’Oléron jeudi 14 mai 2026.
Festival musiques au Pays de Pierre Loti. Pop ‘Opéra en Méditerranée
Salle de l’Escale, Rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti vous invite à un voyage musical, poétique à la Loti.
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Salle de l’Escale, Rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 contact@festival-mppl.com
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English : Music Festival in the Land of Pierre Loti. Pop ‘Opera in the Mediterranean
The Festival Musiques au Pays de Pierre Loti invites you on a musical and poetic voyage à la Loti.
L’événement Festival musiques au Pays de Pierre Loti. Pop ‘Opéra en Méditerranée Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes